Λέικερς: Στα... χνάρια των Κόμπι-Σακίλ το δίδυμο Λεμπρόν-Ντέιβις (pic)

Όπως είναι γνωστό, το δίδυμο των Λέικερς έκανε... πράγματα και θαύματα στο Game 4 της σειράς σημειώνοντας στο σύνολο 60 πόντους (34 ο Ντέιβις και 26 ο Λεμπρόν).

Φέτος είχαν στο σύνολο 19 φορές με τουλάχιστον 60 πόντους σε κάποιο ματς. Μαντέψτε: Οι Λέικερς μέτρησαν 18-1 ρεκόρ σε αυτές τις αναμετρήσεις, αποτυπώνοντας στο έπακρο την επίδρασή τους στα παιχνίδια.

Ποιοι ήταν οι τελευταίοι που το είχαν καταφέρει; Μα φυσικά οι Κόμπι και Σακίλ το 2000!

Accoring to @EliasSports the Lakers are 18-1 this season when Anthony Davis and LeBron James combine for 60 points, including the playoffs.

That is the 2nd-best record by a duo in NBA history (min. 15 games). Only duo better? Kobe and Shaq in 2000 (.952 win pct). pic.twitter.com/A0mZzGgVYa

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 25, 2020