Μοράντ: Είδε το κάρφωμα του Κάρτερ στο Σίδνεϊ και... θυμήθηκε τον εαυτό του! (vids)

Σαν σήμερα (25/9) πριν από 20 χρόνια, ο «Air Canada» είχε περάσει... πάνω από τον Φρεντερίκ Βάις και είχε καρφώσει εντυπωσιακά στο ματς των ΗΠΑ με την Γαλλία.

Ο καλύτερος rookie του ΝΒΑ για την σεζόν 2019-20 θέλησε να κάνει μια...μίνι σύγκριση, σε μία πετυχημένη και σε μία αποτυχημένη του προσπάθεια.

Ο Μοράντ είχε κάνει αντίστοιχο στο κολέγιο, ενώ λίγο έλειψε να το επαναλάβει και τη φετινή χρονιά σε ματς των Γκρίζλις με τους Καβαλίερς θέλοντας να καρφώσει πάνω από τον Κέβιν Λοβ!

lol dat one was tough . but the one i missed

