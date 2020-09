Ρόντο: Άφησε πίσω του τον Πίπεν και «κυνηγάει» Νας και Μπερντ! (pic)

Ο έμπειρος πλέι μέικερ μοίρασε 7 ασίστ στο Game 4 των τελικών της Δύσης και έφτασε τις 1.049 στην καριέρα του στην postseason!

Με αυτήν την επίδοση άφησε πίσω του τον Σκότι Πίπεν, ο οποίος έκλεισε την καριέρα του έχοντας μοιράσει 1.048 ασίστ στα playoffs.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο Ραζόν Ρόντο θα «σκαρφαλώσει» φέτος στην 6η θέση της λίστας καθώς χρειάζεται άλλες 12 ασίστ για φτάσει τον Στιβ Νας (1.061 ασίστ) και άλλες 13 για να «πιάσει» τον Λάρι Μπερντ (1.062 ασίστ).

Congrats to @RajonRondo of the @Lakers for moving up to 8th on the all-time #NBAPlayoffs ASSISTS list! pic.twitter.com/uz68uyJc36

— NBA (@NBA) September 25, 2020