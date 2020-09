Χάουαρντ σε Γιόκιτς: «Ο Μπάτμαν έρχεται για σένα, Τζόκερ!» (pic)

Dwight Howard called himself Batman and yelled he’s coming for Nikola Jokic (The Joker) from the bench in Game 3 Howard finished with 4 PTS & 1 REB. Jokic had 22 PTS, 10 REB, 5 AST while winning the game.

