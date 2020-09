Λούκα Ντόντσιτς: 15 executives του ΝΒΑ θα «έχτιζαν» ομάδα γύρω του!

Αυτό φαίνεται από την έρευνα που έκανε ο Μάικλ Σκότο για το «Hoopshype», στην οποία ρώτησε 15 executives της κορυφαίας λίγκας για το ποιον παίκτη, κάτω των 25 ετών, θα επέλεγαν, για να «χτίσουν» μια ομάδα γύρω του.

Στους 15 αυτούς ανθρώπους ήταν τέσσερις τζένεραλ μάνατζερ. Η απόφασή τους; Ομόφωνη: Θα προτιμούσαν τον Λούκα Ντόντσιτς!

Ένας σκάουτ δήλωσε κιόλας πως «για μένα ο Λούκα είναι ξεκάθαρα το Νο1. Μπορεί να είναι ηγέτης και να έχει την μπάλα στα χέρια. Είναι αρκετά καλός στο σκοράρισμα και στην δημιουργία, σε υψηλό επίπεδο, έχει σωστή αντίληψη και είναι απίστευτα έξυπνος. Είναι νικητής παντού και πιθανώς κάποια στιγμή θα κατακτήσει και το πρωτάθλημα».

Υπενθυμίζεται ότι μόλις στα 21 του χρόνια, ο Λούκα Ντόντσιτς έχει κατακτήσει το «Rookie of the Year» και φέτος μπήκε στην καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ, ενώ κατέληξε τέταρτος στην ψηφοφορία για το MVP.

Ακολούθησαν ο Τζέισον Τέιτουμ, ο Ντέβιν Μπούκερ, ο Τζα Μοράντ, ο Ντόνοβαν Μίτσελ και ο Μπαμ Ανταμπάγιο.

Το ενδιαφέρον με όλους τους προαναφερθέντες ήταν ότι κανείς τους δεν ήταν Νο1 pick σε draft!

