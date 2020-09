Μπάρκλεϊ στο ημίχρονο: «Ο Ντέιβις δεν έχει το δολοφονικό ένστικτό» (vid)

Συγκεκριμένα στο ημίχρονο του αγώνα Λέικερς-Νάγκετς, ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ έλεγε στο στούντιο του ΤΝΤ και στην εκπομπή «Inside the NBA» ότι «ο Ντέιβις θα έπρεπε να είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Όμως δεν έχει την νοοτροπία του δολοφόνου. Δεν είναι όλοι φτιαγμένοι έτσι. Ο Ντέιβις είναι ένας ωραίος και ένας καλός παίκτης...»

Την συνέχεια την... γνωρίζετε! Ο Ντέιβις ήταν εκείνος που με δικό του τρίποντο στην εκπνοή έφερε τους Λέικερς στο 2-0 κόντρα στους Νάγκετς στους τελικούς της Δύσης.

Καλύτερα να μασάει, παρά να μιλάει ο Chuck!

Charles Barkley at halftime "Anthony Davis doesn't have that killer mentality, everybody's not built like that" pic.twitter.com/5LblOgOKW7

— gifdsports (@gifdsports) September 21, 2020