Ντέιβις: «Δεν θέλουμε να χάνουμε φορώντας τις Mamba φανέλες» (vid)

Οι «Λιμνάνθρωποι» βρέθηκαν ακόμη πιο κοντά στους τελικούς του ΝΒΑ χάρη στην τριποντάρα του Άντονι Ντέιβις, ο οποίος χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 105-103.

«Τρέξαμε το σύστημα για τον Λεμπρόν και εγώ κοιτούσα τον Ρόντο, όλη την ώρα. Λένε ότι δεν είχα βρεθεί ποτέ σε μια τέτοια στιγμή και κάτω από τέτοια τέτοια πίεση. Ήμουν έτοιμος γι’ αυτό; Θέλω να παίρνω τέτοια σουτ. Είναι μέρος της κληρονομιάς που θέλω, οι μεγάλες φάσεις σε αυτές στιγμές. Έβαλα αυτό το μεγάλο σουτ. Γι’ αυτό με έφεραν εδώ» είπε ο AD και συνέχισε:

«Φοράμε αυτήν τη φανέλα (την Mamba για τον Κόμπι) και δε θέλουμε να χάνουμε ποτέ. Αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή ομάδα που δε σταμάτησε να μάχεται κι έπεσε μόνο στο τελευταίο σουτ».

“We never want to lose in these jerseys. We never want to lose at all.” - @AntDavis23 pic.twitter.com/KYlr1jJNeU

— Los Angeles Lakers (@Lakers) September 21, 2020