Χέιγουορντ: «Ίσως χάσω την γέννηση του παιδιού μου, για να βοηθήσω την ομάδα μου» (vid)

Πριν από λίγο καιρό, ο Γκόρντον Χέιγουορντ τραυματίστηκε και αποχώρησε από την «φούσκα», για να κάνει θεραπεία στο πόδι του. Πλέον, έχει επιστρέψει στην «Disney World» και βοηθάει τους Σέλτικς να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται στα playoffs.

Την ίδια στιγμή, το μυαλό του είναι στη σύζυγό του, Ρόμπιν, η οποία περιμένει το τέταρτό τους παιδί. Ο 30χρονος παίκτης, μιλώντας μετά την νίκη της ομάδας του επί των Χιτ, δήλωσε σχετικά:

«Προφανώς και δεν ήταν στο πλάνο να τραυματισμό και να πάω στην Ιντιανάπολις για θεραπεία. Εμπιστεύομαι, όμως, τους ανθρώπους της ομάδας. Ήμουν τυχερός που η σύζυγός μου ήταν εκεί και μπόρεσα να περάσω λίγο χρόνο με την οικογένειά μου.

Περιμένουμε και το τέταρτό μας παιδί, το οποίο μπορεί να προλάβαινα. Τώρα, ίσως χάσω τη γέννησή του. Το συζητήσαμε με την Ρόμπιν, προσευχηθήκαμε και αποφασίσαμε πως ίσως να είναι καλύτερα να μείνω εδώ και να βοηθήσω την ομάδα μου».

"We discussed it... I think it's probably best if I stay here and help our team."

Gordon Hayward discusses the decision not to leave the bubble for the upcoming birth of his child#Celtics pic.twitter.com/jYcnUPUkca

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) September 20, 2020