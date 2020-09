Λέικερς: Οι 126 πόντοι είναι κορυφαία επίδοση για ομάδα του ΛεΜπρόν σε Game 1! (pic)

Το 1-0 στη σειρά με τους Νάγκετς στους τελικούς Δύσης έκαναν οι Λέικερς.

Οι λιμνάνθρωποι επικράτησαν με 126-114, κάτι που αποτελεί ξεχωριστή επίδοση για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Οι 126 πόντοι είναι οι περισσότεροι που έχει πετύχει ομάδα που έχει παίξει ο Βασιλιάς σε Game 1. Είναι και οι περισσότεροι σε Game 1 για τους Λέικερς από τους τελικούς Δύσης του 2010 κόντρα στους Σανς.

The Lakers were firing on all cylinders to open the Western Conference Finals. Their 126 points are the most in a Game 1 by a LeBron James team in his career.

This is the most points in a Game 1 for the Lakers since the 2010 Conference Finals against the Suns (128). pic.twitter.com/if9iFHR2Z2

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 19, 2020