Θέλουν τον Ντέρικ Ρόουζ οι Κλίπερς! (pic)

Οι Κλίπερς προσπαθούν να συνέλθουν από την φετινή αποτυχία και τα σενάρια για το τι θα γίνει στο μέλλον είναι πάρα πολλά.

Όπως ήταν λογικό ο αποκλεισμός για μια ομάδα που πήγαινε για πρωτάθλημα είναι βαρύς και άπαντες στο Λος Άντζελες προσπαθούν να κοιτάξου την επόμενη ημέρα.

Το τελευταίο σενάριο θέλει τους Κλίπερς να επιθυμούν να κάνουν δικό τους τον Ντέρικ Ρόουζ. Ο έμπειρος γκαρντ δείχνει τα τελευταία χρόνια να έχει βρει τον καλό του εαυτό και ψάχνει και εκείνος μια πρόκληση πρωταθλητισμού στην καριέρα του.

Μένει να δούμε αν μπορεί να γίνει πράξη, αυτή η σκέψη.

The Clippers are reportedly looking to acquire Derrick Rose since their 2nd round exit.

(per @ChrisBHaynes) pic.twitter.com/KYuWUK3E4N

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) September 18, 2020