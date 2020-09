Ντόρις Μπερκ: Η πρώτη γυναίκα που θα σχολιάσει τους τελικούς του ΝΒΑ! (pics)

Το παν στη ζωή είναι να βάζεις (υψηλούς) στόχους, να τους πετυχαίνεις και να γίνεσαι παράδειγμα γι' αυτούς που ακολουθούν.

Και σε αυτή την κατηγορία ανήκει άνετα η Ντόρις Μπερκ, που γράφει ιστορία στο χώρο της δημοσιογραφίας!

Σε έναν ανδροκρατούμενο κλάδο, φτάνει μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη για την 54χρονη δημοσιογράφο/παρουσιάστρια του «ESPN», καθώς θα γίνει η πρώτη γυναίκα game analyst των τελικών Ανατολής και Δύσης, αλλά και του ΝΒΑ, σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση.

Συγκεκριμένα, η Ντόρις Μπερκ θα εκτελέσει τα χρέη της για χάρη του ραδιοφωνικού σταθμού του «ESPN» και αν μη τι άλλο, πρόκειται για ένα σπουδαίο κατόρθωμα.

Η Ντόρις Μπερκ, που έχει υπάρξει και παίκτρια, έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στη δημοσιογραφία από το 1990, όταν και άρχισε τα πρώτα της βήματα, κι έχει καλύψει αγώνες του WNBA, του ΝΒΑ, αλλά και του κολεγιακού μπάσκετ.

Υπήρξε η πρώτη γυναίκα σχολιάστρια σε αγώνα των Νικς, το 2018 πήρε το βραβείο «The Curt Gowdy Media Award» από το Naismith Memorial Basketball Hall of Fame (δίνεται σε δημοσιογράφους που ξεχωρίζουν με τη δουλειά τους), ενώ από το 2011 βρίσκεται ανελλιπώς και στα... ΝΒΑ 2Κ!

Doris Burke will call the conference finals and NBA Finals for ESPN Radio. She'll be the first woman to serve as a game analyst on a radio or network TV broadcast that far into the playoffs.

History for Doris pic.twitter.com/BXFnPO3H7b

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 9, 2020