Πέισερς: Φαβορί για τον πάγκο η Μπέκι Χάμον (pic)

Οι Πέισερς όταν αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των φετινών playoffs από τους Χιτ με 4-0, αποφάσισαν να απολύσουν τον Νέιτ ΜακΜίλαν.

Η ομάδα από την Ιντιάνα αναζητά τον αντικαταστάτη και ανάμεσα σε 12 υποψήφιους, ξεχωρίζει η Μπέκι Χάμον και ο Ντέιβ Γέργκερ.

Η Χάμον είναι συνεργάτης του Γκρεγκ Πόποβιτς με πολλές αρμοδιότητες στους Σπερς.

Ο Γέργκερ υπήρξε προπονητής παλιότερα σε Κινγκς και Γκρίζλις.

Αν οι Πέισερς καταλήξουν στην Χάμον τότε θα μιλάμε για ιστορικό γεγονός αφού θα είναι η πρώτη γυναίκα head coach στο NBA.

ESPN Sources: Pacers beginning with a wide-ranging list in coaching search, including Becky Hammon and Dave Joerger: https://t.co/aD6TZp9y7r

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 9, 2020