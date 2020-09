Σμιθ: «Το Τορόντο έχει τελειώσει! Δεν θα κερδίσει δυο σερί ματς» (vid)

Οι «Κέλτες» επικράτησαν με σκορ 111-89 και πλέον βρίσκονται μια νίκη μακριά από την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής, απειλώντας με πρόωρο αποκλεισμό τους περσινούς πρωταθλητές Ράπτορς.

«Το Τορόντο έχει τελειώσει! Απλώς, δεν τους βλέπω να κερδίζουν τα επόμενα δυο ματς» ήταν το σχόλιο του δημοσιογράφου του ESPN, Στέφεν Σμιθ ο οποίος έκανε τις εκτιμήσεις του για την εξέλιξη της σειράς.

Toronto is finished. I just can’t see them winning the next two games pic.twitter.com/rDhS7dDShQ

— Stephen A Smith (@stephenasmith) September 8, 2020