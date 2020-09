Ο σέντερ των Λος Άντζελες Λέικερς μπορεί να τραυματίστηκε και να αγωνίστηκε μόλις 8 λεπτά στο Game 2 των ημιτελικών με το Χιούστον, αλλά δεν έχασε το χιούμορ του και την διάθεσή του.

Η απάντηση έρχεται στο βίντεο που ακολουθεί όπου μπορείτε να τον ακούσετε σε όλες τις αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Φοβερός Τζαβέιλ!

When he put both hands on the court



( : ABC) pic.twitter.com/EXRq3KCaG7

