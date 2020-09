Συγκεκριμένα σε τηλεοπτική εκπομπή ο Τζέι Ουίλιαμς είχε πει ότι «από τη νέα σεζόν θα δούμε τον Γιάννη να φοράει τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ» και το γεγονός αυτό δεν πέρασε ασχολίαστο από τον GM των Μιλγουόκι Μπακς!

Ο λόγος για τον Τζον Χορστ, ο οποίος έκανε ένα καυστικό σχόλιο για τον σχολιαστή του ESPN: «Ο Τζέι Ουίλιαμς είναι ένας κλόουν. Αμείβεται για να ακούγεται σαν ηλίθιος. Δεν ξέρει καν πότε θα είναι free agent ο Γιάννης. Προφανώς δεν γνωρίζει τίποτα για τον Γιάννη εάν νομίζει ότι θα πάει σε μια ομάδα που θα τον έχει κερδίσει. Συνεχίστε να μειώνετε τα νούμερά σας στο ESPN» έγραψε στο twitter.

Από τη πλευρά του, ο Τζέι Ουίλιαμς θέλησε να... σβήσει τη φωτιά: «Έλα τώρα. Απλά ήμουν σαρκαστικός. Δεν περιμένω ότι ο Γιάννης θα φύγει από τους Μπακς».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Ουίλιαμς και την απάντηση του Χορστ...

LOL @RealJayWilliams is a clown. Getting paid to sound like an idiot. He doesn’t even know when Giannis is a free agent. He obviously knows nothing about Giannis either if he thinks he’ll join a team that beat him. Keep tanking them ratings @NBA @espn

— Jon Horst Burner (@JonHorstBurner) September 6, 2020