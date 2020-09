Μαϊάμι: Γράφουν τη δική τους ιστορία οι Χιτ με το 7-0 (pic)

Συγκεκριμένα έγινε η 14η ομάδα του ΝΒΑ τα τελευταία 36 χρόνια (!) που ξεκινάει τα playoffs έχοντας ρεκόρ 7-0.

Όμως έχουν και μια... μοναδικότητα! Οι προηγούμενες 13 ομάδες είχαν τερματίσει, είτε στην 1η είτε στην 2η θέση της regular season.

Όσο για τους Χιτ; Όπως είναι γνωστό είχαν κλείσει την κανονική περίοδο στην 5η θέση της Ανατολής...

Since playoff seeding began in 1984, the Heat are the 14th team to start a postseason 7-0.

Miami is a 5 seed…the previous 13 teams to start a postseason 7-0 were all 1 or 2 seeds.

Tune in as they look to complete the series sweep at 3:30 ET on ABC. pic.twitter.com/DZ1PXVcJiA

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 6, 2020