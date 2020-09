Τζορτζ: «Δεν μπορούσαμε να βρούμε το καλάθι» (vid)

Οι Νάγκετς προηγήθηκαν ακόμα και με 23 πόντους κόντρα στους Κλίπερς κι εν τέλει επικράτησαν με 110-101, κάνοντας το 1-1 στην ημιτελική σειρά της Δύσης!

Το Ντένβερ στηρίχθηκε στον Νίκολα Γιόκιτς που έκανε double - double με 26 πόντους και 18 ριμπάουντ απέναντι στους Καλιφορνέζους που μπλόκαραν επιθετικά.

«Δεν ήταν σκληρή ήττα... Νομίζω ότι χάσαμε κάποια σουτ. Δεν μπορούσαμε να βρούμε το καλάθι στο πρώτο δωδεκάλεπτα... Αυτό ήταν το παιχνίδι. Δεν παίξαμε άμυνα και τους επιτρέψαμε να βρουν ρυθμό και σουτ» ανέφερε σχετικά ο Πολ Τζορτζ.

