O Ουέστμπρουκ έβριζε τις... άδειες κερκίδες! (vid)

Ο παίκτης των Ρόκετς είναι γνωστός για τις έντονες αντιδράσεις του, αλλά αυτή την φορά φάνηκε κάπως περίεργο. Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ έβαλε τρίποντο κόντρα στους Λέικερς και γύρισε κοιτώντας τον... κόσμο και ξέσπασε βρίζοντας προς τις κερκίδες.

Το πιο περίεργο σε αυτό είναι ότι στην φούσκα δεν υπάρχει κανείς στις κερκίδες, ενώ εκεί που γύρισε ο παίκτης, ήταν μόνο οι οικογένειες και τα παιδιά των παικτών.

the best part about this is Russ is screaming those obscenities directly at the players’ families and children in a dead quiet gym. no-one is safe. pic.twitter.com/SK3uFoZIJn

— Rob Perez (@WorldWideWob) September 5, 2020