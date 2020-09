Λάουρι: «Έχω μπάλες από ατσάλι» (vid)

Ο Κάιλ Λάουρι αποθέωσε τον εαυτό του, για την κρίσιμη ασίστ που έβγαλε στον Ανουνόμπι και το έκανε και εμφατικά. Την πιο κρίσιμη ώρα, ο Λάουρι έβγαλε τρομερή ασίστ, πάνω από τον Φολ και βρήκε τον συμπαίκτη του την σωστή στιγμή, για να σουτάρει. Όλα πήγαν καλά και ο Λάουρι αυτοαποθεώθηκε.

«Προφανώς έχω μπάλες από ατσάλι. Έχω μπάλες από ατσάλι και είμαι νικητής».

“Obviously, I’ve got balls of steel.”

Lowry on playing through getting hit below the belt in Game 3

(via @BenGolliver)pic.twitter.com/T2egS7NfLY

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 4, 2020