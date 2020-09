Ο άσος των Μέμφις Γκρίζλις, Τζα Μοράντ, συγκέντρωσε συνολικά 99 πρωτιές από τους 100 που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία, με τον σταρ τον Ουίλιαμνον να έχεις μόλις μία πρωτιά.

Ο Τζα Μοράντ έκανε μία εκπληκτική χρονιά με τους Γκρίζλις, με τους οποίους έφτασε μια ανάσα από τα playoffs, με 17,8 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 7,3 ασίστ.

The 2020 NBA Rookie of the Year Award goes to JA MORANT pic.twitter.com/NRPCKcctwW

— SportsCenter (@SportsCenter) September 3, 2020