Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και πάλαι ποτέ μέλος των Σικάγο Μπουλς και των Νιου Γιορκ Νικς θα πάρει μέρος στο... Dancing with the Stars.

Ο ίδιος «ανέβασε» σχετικό «ποστ» στο twitter όπου καλεί τους πάντα να συντονιστούν στις 14/9 και να τον παρακολουθήσουν στο νέο του εγχείρημα!

Εσείς τι λέτε; Το... έχει;

I can move on dance floor too

Tune in to #DWTS 9/14 and watch me prove it! @DancingABC pic.twitter.com/aUPAKbksDH

— Charles Oakley (@CharlesOakley34) September 2, 2020