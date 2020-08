Λεμπρόν όπως... Τζέιμς Ουόρθι! (pic)

Ο «Βασιλιάς» του ΝΒΑ είχε κόντρα στους Μπλέιζερς 36 πόντους, 10 ριμπάουντ , 10 ασίστ και 14/19 σουτ εντός παιδιάς. Συγκεκριμένα έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Λέικερς μετά τον Τζέιμς Ουόρθι που είχε «triple double» στην postseason με τουλάχιστον 30 πόντους!

Ο «Big Game James» το είχε πετύχει στον 7ο τελικό του ΝΒΑ το μακρινό 1988 όταν και είχε κόντρα στους Πίστονς 36 πόντους (15/22 σουτ), 16 ριμπάουντ και 10 τελικές πάσες!

