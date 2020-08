Τραμπ για όσα έγιναν στο ΝΒΑ: «Το μόνο που ξέρω είναι ότι είναι άσχημα τα νούμερά τους» (vid)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ο οποίος έχει μιλήσει πολλές φορές με άσχημο τρόπο για το ΝΒΑ και τους μπασκετμπολίστες λέγοντας ότι «το μόνο που κάνουν είναι να σκάνε μια μπάλα» δήλωσε... άγνοια για τα όσα συνέβησαν λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν ξέρω πολλά για τις διαμαρτυρίες του ΝΒΑ. Το μόνο που ξέρω είναι ότι τα νούμερά τους είναι πολύ άσχημα. Ο κόσμος έχει κουραστεί από το ΝΒΑ. Όμως δεν ξέρω πολλά για τις διαμαρτυρίες, παρά μόνο ότι είναι άσχημα τα νούμερα. Έχουν μετατραπεί σαν πολιτικός οργανισμός. Και αυτό δεν είναι καλό. Ούτε για τα σπορ, αλλά ούτε και για την χώρα»

Asked for his thoughts on NBA players going on strike following yet another police shooting of a black man, Trump says, "I don't know much about the NBA protest. I know their ratings have been very bad." pic.twitter.com/p0OYa1dFrO

