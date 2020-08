Το πρώτο δωδεκάλεπτο των Λέικερς αποτέλεσε μία ωδή στην Mamba Day! (pics & vids))

Η χθεσινή ημέρα ήταν ξεχωριστή για όλο τον κόσμο του ΝΒΑ και για τους Λέικερς ιδιαίτερα. Μετά τα γενέθλια του Κόμπι, ακολούθησε και η 24η του 8ου μήνα του έτους και όλα συντέλεσαν για να γίνει εντελώς ξεχωριστή η ημέρα. Οι Λέικερς εμφανίστηκαν στο παρκέ με φανέλα αφιερωμένη στον θρύλο της ομάδας, που έφυγε άδικα από την ζωή, σε δυστύχημα με ελικόπτερο.

Οι ομάδες προσπάθησαν να τιμήσουν την μνήμη του με κάθε τρόπο, ενώ ο πίνακας του σκορ έγραψε 24-8, με άπαντες να συγκινούνται, όπως παραδέχτηκε και ο ΛεΜπρον Τζέιμς στις δηλώσεις του. Ο Πόουπ που έγραψε αυτό το σκορ, δεν σκόραρε με την βολή και έτσι έμεινε αυτό το σκορ για 28 δευτερόλεπτα. Πολλοί ήταν εκείνοι που το πρόσεξαν και... κατάλαβαν ότι η μνήμη του Κόμπι είναι πιο δυνατή και έντονη από ποτέ.

Ο «Βασιλιάς» μετά το τέλος του παιχνιδιού σχολίασε και αυτός το γεγονός: «Το είδα ότι ήμασταν μπροστά με 24-8 γιατί πάντα προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται στο παιχνίδι. Πάντα κοιτάω αν είμαστε μπροστά, αν είμαστε πίσω, πόσα είναι τα ομαδικά φάουλ και όλα αυτά και όταν κοίταξα πάνω και είδα αυτό το σκορ είπα...'ΟΚ. Αυτό είναι... είναι εδώ στο κτίριο».

Bean is ALWAYS watching!!! Miss you my brother. 8/24 pic.twitter.com/YtHJVMD3SB

