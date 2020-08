Μπλέιζερς - Λέικερς: Τραυματίστηκε στο γόνατο ο Λίλαρντ, αγωνία στο Πόρτλαντ! (pic)

Δεν ήταν καθόλου καλό το βράδυ για τους Μπλέιζερς. Σαν να μην έφτανε η ήττα από τους Λέικερς, το Πόρτλαντ είδε τον Ντέιμιαν Λίλαρντ να χτυπά στο γόνατο και να μην μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα.

Ο Dame τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο και ενώ δοκίμασε να συνεχίσει, τελικά δεν τα κατάφερε.

Πλέον η ομάδα του Στοτς περιμένει με αγωνία να δει πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση του ηγέτη της.

Dame (right knee injury) won’t return to tonight's game vs. Lakers pic.twitter.com/VyytPUN6YF

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 25, 2020