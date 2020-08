Σίξερς - Σέλτικς: «Λαχτάρησαν» με το άτσαλο πέσιμο του Χάρις! (vid)

Στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, ο γκαρντ/φόργουορντ της Φιλαντέλφια προσπάθησε να κόψει τον Τέιτουμ, αλλά τα πόδια του μπερδεύτηκαν στον αέρα με αυτά του παίκτη των Σέλτικς.

Αποτέλεσμα; Να πέσει άτσαλα με το κεφάλι στο παρκέ και να προκαλέσει την ανησυχία στους πάγκους και των δύο ομάδων! Τελικά ο Χάρις σηκώθηκε και κρατώντας με μια πετσέτα το ματωμένο κεφάλι του, περπάτησε μόνος του στα αποδυτήρια.

Δείτε το σοκαριστικό του πέσιμο

WARNING: Scary fall from Tobias Harris who had blood coming from the side of his face. Harris walked off on his own power pic.twitter.com/xjGTwKASYa

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) August 23, 2020