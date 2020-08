Τέιτουμ: Ξεπέρασε τον Λάρι Μπερντ και έγραψε ιστορία! (pic)

Φοβερά πράγματα έκανε ο Τζέισον Τέιτουμ και στο Game 2 με τους Σίξερς.

Ο ηγέτης της Βοστώνης σταμάτησε στους 33 και έτσι κατάφερε να γίνει ο νεότερος παίκτης των Κελτών με 30+ πόντους σε 2 σερί ματς στα playoffs.

Έτσι ξεπέρασε τον Λάρι Μπερντ, οποίος όμως είχε φτάσει στα 3 σερί από τις 12 μέχρι τις 22 Απρίλη του 1981.

FROM ELIAS: Jayson Tatum is the youngest Celtics player to score 30 points in consecutive playoff games. He surpasses Larry Bird, who did so in 3 straight games from April 12-22, 1981 pic.twitter.com/2qvsKjJG0h

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 20, 2020