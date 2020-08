Ντιλέινι για Μπακς - Μάτζικ: «Φαίνεται η σημασία του κόσμου» (pic)

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν... φόβητρο, πριν την διακοπή του ΝΒΑ, εξαιτίας του κορονοϊού, αλλά με την είσοδο στην «φούσκα» του Ορλάντο, παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα.

Στο πρώτο παιχνίδι με τους Μάτζικ για τα playoffs, μάλιστα, τα «ελάφια» τα έχουν βρει... σκούρα και ο Μάλκολμ Ντιλέινι πιστεύει πως ευθύνη σε αυτό έχει και η απουσία του κόσμου.

«Σε αυτά τα παιχνίδια φαίνεται πόσο ο κόσμος και το πλεονέκτημα έδρας παίζουν ρόλο στην επιτυχία μιας ομάδας», έγραψε ο Αμερικανός γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο.

These games show how much crowds and home courts play a part of teams success. Players just out there hooping.

