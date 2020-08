ΛεΜπρόν vs Kαρμέλο: Η 2η κόντρα τους στα playoffs και ο ίδιος μ.ο πόντων! (pic)

Λέικερς και Μπλέιζερς θα δώσουν μάχη για να πάρουν την πρόκριση στον 2ο γύρο των playoffs.

ΛεΜπρόν Τζέιμς και Καρμέλο Άντονι θα τεθούν αντιμέτωποι για 2η φορά στην καριέρα τους σε postseason.

Το 2012 τα είχαν πει στον πρώτο γύρο της Ανατολής, όπου οι Χιτ είχαν αποκλείσει τους Νικς. Και οι 2 μέτρησαν 27.8 πόντους μέσο όρο στη σειρά.

LeBron James and Carmelo Anthony will square off in the playoffs for the 2nd time in their careers.

LeBron and the Heat eliminated Anthony and the Knicks in the 2012 First Round.

Both players averaged 27.8 points in the series. pic.twitter.com/qdoPQaOiX8

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 15, 2020