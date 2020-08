«Block Mirror»: Το «Clapback» βάζει σε μπελάδες τον Ντουράντ! (vid)

Αν ξέρετε ή/και παρακολουθούσατε το «Black Mirror», τότε θα λατρέψετε και την χιουμοριστική και... ΝΒΑική του εκδοχή, το «Block Mirror», σε παραγωγή «Bleacher Report».

Ο πρώτος χαρακτήρας που έρχεται στο επίκεντρο είναι ο Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος έχει επιτρέψει στην εφαρμογή «Clapback» να απαντάει στους haters του στα social media.

Τι γίνεται, όμως, όταν αυτή παίρνει τον έλεγχο της ζωής του και τον βάζει σε μπελάδες, φέρνοντάς τον σε ρήξη με τους Μπρούκλιν Νετς; Ποιος θέλει το «κακό» του και κρύβεται πίσω από αυτό που τραβάει ο «KD»;

Η απάντηση στο παρακάτω βίντεο!

KD tries to go beyond burners to clap back at haters…in "Block Mirror"

Episode 1 of B/R's new animated series "Role Players" (@StateFarm) pic.twitter.com/MUkgUfVgY0

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 15, 2020