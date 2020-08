Λίλαρντ: Σουτάρει με 41.5% τρίποντα από τα 9 μέτρα! (γράφημα)

Δεν του έχουν κολλήσει τυχαία το παρατσούκλι Logo Lillard.

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ μπορεί να εκτελέσει από πάρα πολύ μακριά και το κάνει με συνέπεια φέτος.

Ο ηγέτης των Μπλέιζερς που οδήγησε την ομάδα του στα μπαράζ για τα playoffs, σουτάρει με41.5% (54/130) τρίποντα από τα 9 μέτρα! Οι υπόλοιποι σουτέρ του ΝΒΑ βρίσκονται στο 22.9%.

Damian Lillard made 54 of 130 (41.5%) shots from at least 30 feet this season

As a whole, NBA shooters converted 22.9% of shots from 30+ feet this season pic.twitter.com/DbdG3zv5dY

— Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) August 14, 2020