Ο Ντόκ Ρίβερς είπε να ξεκουραστεί για το τελευταίο ματς των Κλίπερς πριν τα playoffs και έτσι ανέλαβε καθήκοντα πρώτου προπονητή ο Σαμ Κασέλ.

Η ομάδα του LA νίκησε στην παράταση με κορυφαίο τον Μαν και έτσι είχαμε το κλασικό μπουγέλο στα αποδυτήρια, με τον Ντοκ να δίνει το σύνθημα για να γίνει χαμός.

Δείτε το video!

Clippers give Sam Cassell a water shower after getting his first win as a HC

(via @LAClippers)pic.twitter.com/pyRxCFM9eL

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 15, 2020