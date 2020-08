ΝΒΑ: Το πιο φοβερό twitter account ανήκει στους Σανς! (pics)

Οι Σανς ήταν άκρως εντυπωσιακοί με την παρουσία τους στην «φούσκα» του ΝΒΑ, αλλά παρά το 8-0, αποκλείστηκαν από τα playoffs της κορυφαίας λίγκας.

Εξού και η... ραγισμένη καρδούλα.

Το σίγουρο είναι, όμως, ότι θα συνεχίσουν να μας απασχολούν μέσω του... twitter τους!

Η ομάδα του Φοίνιξ δεν ενθουσίασε μόνο τους φιλάθλους της με τις εμφανίσεις της και τον τρομερό Ντέβιν Μπούκερ, αλλά τον υπόλοιπο κόσμο που παρακολουθούσε το προφίλ της, αφού έκανε απολαυστικό... παιχνίδι και από εκεί!

Οι Σανς δεν άλλαζαν μόνο το όνομά τους, ανάλογα τις περιστάσεις (από «Depressed Nuggets Fan» σε «Denver Nuggets Fan Club», μέχρι 6-0, 7-0 και 8-0), αλλά είχαν και διαλόγους με άλλες ομάδες.

Δεν δίστασαν να κάνουν το όνομά τους «Fear The Deer», για να δείξουν την στήριξή τους στους Μπακς, που έπαιζαν με τους Γκρίζλις, οι οποίοι διεκδικούσαν την τελευταία θέση που οδηγούσε σε... μπαράζ για τα playoffs, όπως κι εκείνοι, αλλά και να ποστάρουν μια φωτογραφία του Μπούκερ με αμφίεση Νετς, των οποίων είναι οπαδός.

Please get good rest tonight. We need you at the top of your game tomorrow. https://t.co/8O164tyDYS — 8-0 (@Suns) August 12, 2020

Let's spread good juju today Suns fans. Everyone go with the @Bucks good luck! https://t.co/iyYMoklp8b — 8-0 (@Suns) August 13, 2020

WHO’S NEXT?! If it’s not the @memgrizz on Saturday, grateful we were able to post this as much as we did pic.twitter.com/URpk5YdWwi — 8-0 (@Suns) August 13, 2020

The only time we’re going to post this pic.twitter.com/BEA8IbvL4w — 8-0 (@Suns) August 14, 2020

Βέβαια, η ομάδα του Μέμφις τους έκανε και... μούτρα, επειδή μιλούσαν περισσότερο με τους Μπλέιζερς!

Haha it's only fair. For real @memgrizz if we don't see you Saturday good season https://t.co/PCLROSDhVn — 8-0 (@Suns) August 13, 2020

Μάλιστα, έδωσαν και συγχαρητήρια στο σύλλογο του Πόρτλαντ, που παραμένει «ζωντανός» για τα playoffs!

Future is bright, @Suns. What a run. All our love back https://t.co/ABP0ntRHnJ — Portland Trail Blazers (@trailblazers) August 14, 2020

Δεν ξέρουμε ποιος ή ποιοι είναι πίσω από τα social media τους, αλλά η δουλειά τους είναι εξαιρετική και σίγουρα κέρδισαν περισσότερους fans!

Thank you (for making me cry myself to sleep tonight) https://t.co/UwJ7ACwPmc — 8-0 (@Suns) August 12, 2020

Thank you @Suns Yo, my fingers are about to fall off but you’re welcome @Suns https://t.co/1pZDSAmAPl — 8-0 (@Suns) August 11, 2020

I’m not crying... you are We surprised the team with starting lineups announced by their families at home pic.twitter.com/xjtwYS7RN1 — 8-0 (@Suns) August 11, 2020