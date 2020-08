Μετά τη θητεία του στο NCAA και στο πανεπιστήμιο του Μπάτλερ, ο 44χρονος προπονητής βρίσκεται στο τιμόνι των Σέλτικς από το 2013!

Όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Βοστόνης έγινε επέκταση του συμβολαίου του Μπραντ Στίβενς, χωρίς ωστόσο να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ο Μπραντ είναι ένας από τους πιο έξυπνους και τους πιο δουλευταράδες προπονητές στο ΝΒΑ. Το σημαντικότερο όλων αποτελεί ο χαρακτήρας του και η κουλτούρα του. Ο Μπραντ είναι ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και ένας ηγέτης που θέλουν να ακολουθούν. Είναι τιμή να τον έχουμε στην προσπάθεια που κάνουμε για το επόμενο πρωτάθλημά μας» ήταν τα λόγια του προέδρου της ομάδας, Ντάνι Έιντζ.

