Ιντιάνα Πέισερς: Επισημοποιήθηκε η επέκταση στον ΜακΜίλαν (pic)

Ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι είχε αποκαλύψει τη συμφωνία του ΜακΜίλαν με τους Πέισερς και η ομάδα της Ιντιανάπολις ανακοίνωσε και επίσημα την επέκταση του συμβολαίου του.

Όπως σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι και τώρα, δεν έγιναν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το deal και τη χρονική διάρκεια του νέου συμβολαίου.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον οργανισμό των Πέισερς για την επέκταση του συμβολαίου μου και μάλιστα σε μια εποχή αβεβαιότητας για την πατρίδα μας. Είμαι χαρούμενος που έχω αυτήν την ευκαιρία και ανυπομονώ να συνεχίσω να κοουτσάρω τους Πέισερς και στο μέλλον» ήταν τα λόγια του Νέιτ ΜακΜίλαν.

OFFICIAL: We have agreed to a contract extension with Head Coach Nate McMillan.

Read more https://t.co/NPO9okxLKB

— Indiana Pacers (@Pacers) August 12, 2020