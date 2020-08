Ο Νούρκιτς «πέταξε» το... καρφάκι του στον Πολ Τζορτζ (vid)

Μετά την άτυχη στιγμή στο παιχνίδι με τους Κλίπερς, την ήττα και την κόντρα με τους Πάτρικ Μπέβερλι και Πολ Τζορτζ, ο Ντέιμιαν Λίλαρντ «ξέσπασε» στους Σίξερς.

Ο 28χρονος γκαρντ έφερε και πάλι το «Dame Time» και ευστόχησε σε μερικά δύσκολα και clutch σουτ, για να δώσει τη νίκη στους Μπλέιζερς.

Μετά από το παιχνίδι, ο Γιουσούφ Νούρκιτς απάντησε με... μπηχτή προς τον Πολ Τζορτζ, υπερασπίζοντας τον συμπαίκτη του στην διαμάχη τους, λέγοντας:

«Παίρνει κακά σουτ, σωστά; Τόσο απλά. Ευτυχώς για εμάς, τα βάζει!».

Blazers’ Jusuf Nurkic on Damian Lillard, w/ a callback to Paul George & the 2019 playoffs: “He’s just taking bad shots, right? Simple as that. Luckily for us he makes most of them.” pic.twitter.com/wp6ld4LRzf

— Ben Golliver (@BenGolliver) August 10, 2020