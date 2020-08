Θάντερ: Ο Άνταμς από το παρκέ στην virtual εξέδρα (vid)

Οι Θάντερ αντιμετώπισαν τους Ουίζαρντς σε ένα εντελώς αδιάφορο αγώνα αφού η ομάδα της Ουάσινγκτον έχει αποκλειστεί κι έχει κι απουσίες.

Ο προπονητής των Θάντερ βρήκε ευκαιρία να ξεκουράσει τον Στίβεν Άνταμς ενόψει της συνέχειας.

Ο Νεοζηλανδός σέντερ μάλιστα βρέθηκε έστω και με φωτογραφία στην virtual εξέδρα της «φούσκας» παρέα με τους υπόλοιπους εικονικούς θεατές.

Steven Adams isn't playing in today's game...but it looks like he found a seat in the stands pic.twitter.com/tr7kkYAe1f

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 9, 2020