Ο Ντέβιν Μπούκερ έχει εξελιχθεί σε ηγέτη των Σανς, αφού με 28.0 πόντους και 6.5 ασίστ στα τέσσερα παιχνίδια της «φούσκας» του ΝΒΑ, τους έχει οδηγήσει στο αήττητο.

Μετά το παιχνίδι με τους Πέισερς, μάλιστα, ο ίδιος εμφανίστηκε με μπλουζάκι αφιερωμένο στον Κόμπι Μπράιαντ, για τον οποίο τόνισε πως «είναι μαζί μου κάθε μέρα. Βλέπετε όλοι τι γράφω στα παπούτσια μου. "Να είσαι θρύλος". Και για μένα είναι σαν υπενθύμιση. Ακόμα και χωρίς αυτήν την υπενθύμιση, έρχεται στο μυαλό μου, τουλάχιστον 2-3 φορές την ημέρα, αν όχι περισσότερες».

Τώρα κάποιος δημιούργησε μια πολύ συγκινητική εικόνα, με τους δύο παίκτες. Πήρε το στιγμιότυπο από τον ξαπλωμένο Μπούκερ, μετά το buzzer beater του με τους Κλίπερς, κι έβαλε από πάνω το «πνεύμα» του Κόμπι να χαμογελά...

Whoever made this edit got me emotional pic.twitter.com/ZZFUY4S1ju

