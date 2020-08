Ο Ενές Καντέρ έχει την πιο κουλ μάσκα! (vid)

Ο Τούρκος σέντερ των Σέλτικς έχει μιλήσει πολλές φορές για τη δύναμη που έχει η ψήφος, ενώ το ίδιο έχουν κάνει κι άλλοι ΝΒΑers, που θέλουν να κινητοποιήσουν τον κόσμο για μια αλλαγή.

Ο Καντέρ έβαλε, λοιπόν, τη λέξη «Vote» στην μάσκα, αλλά όχι ως ένα απλό... αυτοκόλλητο. Ο 28χρονος παίκτης έχει... ειδική μάσκα, στην οποία περνά με διάφορα χρωματιστά φώτα από μπροστά η λέξη «Ψήφισε».

Enes Kanter might have the best mask in the bubble.

(via @EnesKanter) pic.twitter.com/reeCHp29XY

— Yahoo Sports (@YahooSports) August 6, 2020