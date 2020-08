Οι Νετς έφτασαν στην τελική επικράτηση κόντρα στην ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στην Δύση και αυτό το οφείλουν σε μεγάλο βαθμό στον Λουαλού-Καμπαρό!

Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ αγωνίστηκε 31 λεπτά και μέτρησε 26 πόντους, επίδοση που ισοδυναμεί με ρεκόρ καριέρας! Ο Λουαλού-Καμπαρό «γέμισε» τη στατιστική του με 3/5 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 5/5 βολές, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

@timcabs pours in a career-high 26 PTS in the @BrooklynNets W over MIL! #WholeNewGame pic.twitter.com/8ctsUzNSCU

— NBA (@NBA) August 4, 2020