Ο Σακίλ «γλέντησε» Σμιθ και έκανε τον ΛεΜπρόν να βλέπει... εφιάλτες! (vid)

Στο Game 1 των τελικών του 2018, ο Τζέι Αρ Σμιθ είχε την ευκαιρία να δώσει τη νίκη στους Καβς, ωστόσο σκάλωσε και δεν εκδήλωσε καν επίθεση (το ματς πήγε στην παράταση και το πήραν οι Ουόριορς).

Ο Τζέι Αρ πρωταγωνιστεί και στο νέο επεισόδιο του Shaqtin' a fool. Ο Σμιθ έκανε πολλές ντρίμπλες για να κλειστεί χωρίς λόγο και να στείλει τη μπάλα στην δεξιά πάνω γωνία της μπάσκετας. Φυσικά αυτό ξύπνησε εφιάλτες στον ΛεΜπρόν.

Στο videο βρίσκονται και η πάσα του Σίμονς, αλλά και το άστοχο κάρφωμα του ΜακΚόλουμ.

The NBA is officially back and so is #Shaqtin

Presented by @PapaJohns pic.twitter.com/t9NYy8ELJ2

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) July 30, 2020