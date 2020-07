«Εκδικήθηκε» ο Μπρουκς τον Ιγκουοντάλα και του έδειξε τι είναι πραγματικά το Μέμφις! (pic)

Την ευκαιρία να εκδικηθεί τον Ιγκουοντάλα είχε ο Μπρουκς και το έκανε. Γυρνώντας τον χρόνο μερικούς μήνες πίσω, ο Ιγκουοντάλα αρνούνταν να προπονηθεί με τους Γκρίζλις γιατί ήθελε ανταλλαγή. Η στάση του πρώτα τους κούρασε όλους και έπειτα του βγήκε σε... δικό του καλό, αφού έγινε trade στους Χιτ. Τότε, ο Μπρουκς αγανακτισμένος είχε πει ότι ανυπομονεί να γίνει ανταλλαγή, να τον βρει απέναντι του και να του δείξει τι σημαίνει το Μέμφις.

Τελικά, οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντίπαλοι και μάλλον πήγε καλά αυτό για τον παίκτη των Γκρίζλις. Οι «Αρκούδες» κέρδισαν 128-110 τους Χιτ και ο Μπρουκς είχε 23 πόντους με 8/12 σουτ. Αντίθετα ο Ιγκουοντάλα ήταν σε κακή βραδιά με 2 πόντους και μια κακή εμφάνιση κόντρα σε μια ομάδα που ταλαιπώρησε αρκετά.

Dillon Brooks in February: “I can't wait til we find a way to trade [Andre Iguodala] so we can play him and show him really what Memphis is about.”

Today in the Grizzlies 128-110 win over the Heat:

Brooks: 23 Pts, 8/12 FG

Iguodala: 2 Pts, 1/3 FG pic.twitter.com/k4zCt0EjZ8

