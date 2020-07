Θάντερ - Μπλέιζερς 131-120: Στοίχισε η απουσία Λίλαρντ-ΜακΚόλουμ (vid)

Στο τελευταίο τους φιλικό πριν το restart, oι Θάντερ νίκησαν με 131-120 τους Μπλέιζερς που έπαιξαν χωρίς Λίλαρντ και ΜακΚόλουμ. Από την άλλη η Οκλαχόμα παρατάχθηκε χωρίς τον Κρις Πολ.

Για τους νικητές ο Μπάζλεϊ μέτρησε 20, ενώ ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 10 με 7 ασίστ

Από την άλλη το πάλεψαν οι Σίμονς και Τρεντ με 23 και 19 πόντους αντίστοιχα.

Big Kiwi can do it all. BET. @RealStevenAdams | #ThunderUp pic.twitter.com/Q5zwyOfkOT

— OKC THUNDER (@okcthunder) July 28, 2020