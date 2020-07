Πήρε την ευκαιρία από τον Βόγκελ ο Κώστας Αντετοκούνμπο (έλειπαν οι ΛεΜπρόν, Ντέιβις, Κούζμα και Χάουαρντ) και την αξιοποίησε.

Ο 22χρονος φόργουορντ είχε 9 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 τάπα και 1 κλέψιμο στη νίκη των Λέικερς ενώ η κορυφαία φάση του ήταν το μπλοκ πάνω στον Μπράουν.

Ο παίκτης της Ουάσινγκτον νόμισε πως θα σκοράρει αλλά ο Κώστας πετάχτηκε και του κατέβασε τον γενικό. Σίγουρα ο Γιάννης θα είναι περήφανος.

Kostas looking like big bro Giannis on this block pic.twitter.com/YeiOLIxAT4

Bleacher Report (@BleacherReport) July 27, 2020