Το ΝΒΑ έχει επιστρέψει με αγώνες προετοιμασίας και μετράμε αντίστροφα για την επιστροφή στην δράση. Ο Τζέιμς Χάρντεν ηγείται και πάλι των Ρόκετς και φαίνεται πως έχει επιστρέψει με άγριες διαθέσεις, αφού στα δύο πρώτα ματς κόντρα σε Μέμφις και Τορόντο έχει κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Beard coming up big tonight!

The Beard looked ready to go tonight!

24PTS

10AST

Highlights pic.twitter.com/YLfwTkhyvH

— Houston Rockets (@HoustonRockets) July 25, 2020