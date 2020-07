Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης των Χιτ με τους Τζαζ ο Χίροου υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του και προσπάθησε να καρφώσει στο πρόσωπο του Γκομπέρ.

Ο Γάλλος όμως που είναι κορυφαίος αμυντικός τον φιλοδώρησε με μία τάπα και τον ξάπλωσε στο παρκέ.

Ο Τζίμι Μπάτλερ που έβλεπε από τον πάγκο αστειευόμενος πρότεινε στον συμπαίκτη του να ζητήσει αλλαγή.

Tyler Herro tried to dunk on Rudy Gobert and Jimmy Butler loved it pic.twitter.com/gBhDQ11f9U

— SportsCenter (@SportsCenter) July 25, 2020