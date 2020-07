Ο Τζάρετ Χάρις με 11 πόντους ήταν ό,τι καλύτερο είχε επιθετικά το μαγαζί της.

Για τους Σπερς, Φορμπς με 15 και Λόνι Ουόκερ με 14 ξεχώρισαν αλλά το αστέρι που έλαμψε περισσότερο ήταν ο Ουάιτ με 22 πόντους.

