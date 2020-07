Νικς: Νέος head coach o Θίμποντο! (pic)

Κατέληξαν στον εκλεκτό που θα κάτσει στον πάγκο τους οι Νικς.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, η ομάδα της Νέας Υόρκης συμφώνησε με τον Τομ Θίμποντο για συμβόλαιο 5 ετών. Mάλιστα εδώ και μέρες, παρακολουθούσε προπονήσεις της ομάδας.

Υποψήφιος ήταν και ο Τζέισον Κιντ, ωστόσο ο σύλλογος από το Μεγάλο Μήλο προτίμησε τον πρώην head coach των Μπουλς, Τίμπεργουλβς και master της άμυνας.

Το 2011 ο Θίμποντο είχε αναδειχθεί προπονητής της σεζόν για τη δουλειά του στους Μπουλς του Ντέρικ Ρόουζ.

Οι Νικς στο ξεκίνημα της σεζόν, είχαν τον Ντέιβιντ Φιτζντέιλ, ωστόσο δεν μακροημέρευσε στον πάγκο τους.

