Οι αγώνες του NBA θα έχουν εικονικούς οπαδούς (pic)

Η τεχνολογία στην υπηρεσία του αθλητισμού και στην μάχη κατά του κορονοϊού.

Η επανεκκίνηση του ΝΒΑ πλησιάζει κι η Λίγκα βρήκε τρόπο να δημιουργήσει ατμόσφαιρα στα γήπεδα.

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε πως στα επίσημα παιχνίδια από τις 30/7, θα υπάρχουν πολλές οθόνες, που φτάνουν σε ύψος τα 5 μέτρα και ουσιαστικά θα γεμίζουν περιμετρικά του παρκέ.

Οι 300 φίλοι που θα παρακολουθούν από το σπίτι τους τον αγώνα θα παρακολουθήσουν με άνεση την δράση από το σπίτι τους, ενώ θα μπορούν να παρέμβουν μέσω της επίσημης εφαρμογής της λίγκας, μεταφέροντας έτσι στο γήπεδο την ενέργειά τους, με ήχους και οπτικά εφέ.

NBA announces that 300 fans each game will be invited to be "virtual fans" on the 17-foot video boards that Michelob Ultra is sponsoring. pic.twitter.com/UwiEGJYhjB

— Mark Medina (@MarkG_Medina) July 24, 2020