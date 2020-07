Ο Τζέι Αρ Σμιθ, ύστερα από 612 μέρες, επέστρεψε στα παρκέ στην φιλική ήττα από τους Μάβερικς.

Μάλιστα, είχε και ορεξούλες μιας και στην φάση που θα δείτε κλέβει, πασάρει πίσω από την πλάτη κι ο Κώστας Αντετοκούνμπο αφήνει την μπάλα στο καλάθι.

.@TheRealJRSmith going showtime with the no-look dime pic.twitter.com/rZp2ZuzLRR

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 24, 2020